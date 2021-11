Horóscopo de hoy 17 de noviembre de 2021

Los negocios familiares pueden tener mucho éxito en estos momentos, en los que por fin parecer hacer encontrado el hueco exacto para tu desarrollo. Procura seguir al pie del cañón y no delegues en cualquiera, porque puede ser el principio del fin.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Hoy te llevarás una decepción que te afectará un poco. Procura que no te enturbie en las cosas más importantes. El amor te tiene preparada una sorpresa, no dejes que tu malhumor pero tu egoísmo puede que la estropee. No seas acelerado en la toma de decisiones.