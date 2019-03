Horóscopo de hoy 18 de marzo de 2019

Necesitarás hacer seguimiento de algunos asuntos de forma urgente, no los dejes pasar por despiste o desidia porque te arrepentirás de sus consecuencias. Los astros te ayudarán hoy a centrarte.

Las ayudas que puedas hacer en estos momentos a gente necesitada te volverán gracias a los astros en forma de buenos augurios y realidades en los aspectos más insospechados de tu vida. No escatimará esfuerzos.

Alguna situación te tocará hoy la fibra sensible, y te mostrarás solidario con quienes te rodean, aunque sea en la calle, ante una realidad que probablemente ves cada día. Te sentirás mucho mejor, aunque alguien cercano no entienda tu actitud.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre

Podrás hoy notar que te falta algo importante si no tienes pareja y ves a tu alrededor gente comprometida, pero no te dejes engañar por las apariencias. Es mejor tener seguridad en los sentimientos y, además, los amigos no te faltarán.