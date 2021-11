Horóscopo de hoy 18 de noviembre de 2021

Estará lanzado en tu trabajo o en tus estudios cuando una distracción irrumpa en tu mundo y provoque tu desconcentración. No perderás, sin embargo, el tiempo, nada más el justo para recuperar el sitio en el que hoy te mueves como un pez.

Tu personalidad independiente puede llevar a la incomprensión de tu pareja, cuando no a la guerra abierta, depende de tus precedentes. Evitarás los problemas cambiando de actitud y hablando de su tus planes.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

El dinero puede llegarte de diversas fuentes, aunque tu felicidad radica en aprender a darle un buen uso. En el amor deberá tener en cuenta que los ideales no son más que eso, ideales. No puedes exigir algo que no estás dispuesto a ofrecer.