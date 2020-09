Horóscopo de hoy 18 de septiembre de 2020

En tus relaciones afectivas no saques a relucir las etapas pasadas y piensa en lo bonito que te ocurre en estos momentos y que puede ser importante para tu futuro en pareja. Etapa favorecida por los astros para todo lo relacionado con el amor y la amistad.

Una reunión con un grupo de amigos entre los que hay personas con las que no compartes nivel de vida puede incomodarte. Con niños por medio, la cosa será más evidente, ya que no vale la prudencia ni la apariencia.

Te costará darle rienda suelta a la imaginación y dejar sueltas todas las ideas de tu cabeza para que jueguen entre ellas. Las restricciones y el control al que tienes sometida toda la energía no responden sino al miedo a las consecuencias. La salud podría empeorar.

Ten cuidado con tu salud, que no es todo lo buena que tú quisieras, aunque trates de dejarlo de lado simplemente descartando una cita con tu médico. Tarde o temprano tendrás que hacerlo, así es que es mejor que lo hagas ya.

Tienes que tomar algunas decisiones en tu vida profesional, pero hoy no será el momento porque vas a tener un espíritu bromista y desentendido que no te va a permitir poner los pies en la tierra.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

No deberías autojustificarte cuando compruebas que has cometido un error. Haz examen de conciencia y toma buena nota para no volver a tropezar. Debes luchar también contra los aspectos más conformistas de tu personalidad, verás que puede mejorar sin demasiado esfuerzo.