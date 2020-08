Horóscopo de hoy 19 de agosto de 2020

Tendrás noticias muy esperanzadoras respecto a un trabajo o negocio en el que te encuentras muy metido en estos momentos, pero a cambio necesitarás un esfuerzo extra que en principio no te reportará beneficios inmediatos.

No permitas que los problemas económicos acaben afectando a tu relación de pareja. A veces es mejor una mentira piadosa, por ejemplo pedir presado a corto plazo a alguien de confianza, que agobiar al otro con la justificación de gastos que son inevitables

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre

La presión de la semana no debe trasladarse al ámbito doméstico, sobre todo si se trata de los vecinos. Los problemas se solucionan hablando, no discutiendo, no te dejes arrastrar por el ambiente combativo de los demás.