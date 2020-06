Horóscopo de hoy 19 de junio de 2020

No te preocupes por los pequeños fracasos amorosos, hoy hay otras cosas más importantes. Si te lo propones puedes llegar a acuerdos duraderos que profesionalmente te favorecerán en el futuro. Los enfriamientos pueden complicarte la salud.

Cierta decepción sentimental te tiene el ánimo abatido. Esperabas demasiado de una persona y te ha fallado. Pero no es el fin del mundo. Tu estado físico es perfecto y debes aprovechar tu atractivo para renovar tu seguridad y el afecto de los demás.

Cederás a la tentación con un capricho que buscas desde hace tiempo, aunque tal vez no seas el mejor momento para llevar a cabo dispendios de este tipo. Puedes iniciar una relación con alguien de tu entorno laboral que acaba de incorporarse.

Prosigue esa tendencia apática por la que pasa tu mente en los últimos días. No encontrarás nada fácil relacionarte con tus amigos de toda la vida sin enfadarte por esto o por aquello. Sí cuentas con el apoyo total de tu pareja, pero no abuses.

LEO (23 julio-22 agosto)

Hay ciertos asuntos de muy diversos ámbitos que debes ir rematando, si no quieres que te compliquen la tranquilidad del fin de semana. No descuides ciertos compromisos ya adquiridos, aunque no sean todo lo agradables que desearías.