Horóscopo de hoy 19 de octubre de 2019

Llega el fin de la semana laboral y no te interesa en absoluto complicarte la vida en el trabajo, sobre todo en cuestiones que no te atañen directamente. Deja pasar el fin de semana y el lunes verás todo de otra manera.

Comenzarás a tener las ideas muy claras sobre por dónde puedes dirigir tus intereses profesionales y personales, y deberás mantener fortaleza de ánimo suficiente para no desviarte al primer contratiempo que te surja. Mucho ánimo.

Los asuntos financieros se complicarán para ti si no buscas otra manera de pasar tus malas rachas que comprando. Si no quieres arruinarte por completo, canaliza tu energía hacia otras aficiones que te aporten serenidad para controlarte.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

La vida familiar y sentimental cobre mayor protagonismo, dejarás atrás aventuras de juventud que no te aportan nada, y comprenderás que has madurado definitivamente. Algunos amigos pasarán a segundo plano, pero no será nada traumático.