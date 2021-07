Horóscopo de hoy 2 de julio de 2021

Una reunión de trabajo con tu jefe va a dar los frutos esperados. No te encontrarás con las reacciones esperadas por parte de tus compañeros y eso te hará sentirte un tanto aislado en ese entorno. Recibirás una sorpresa agradable a la hora de llegar a casa.

Procura aplicar toda esa actividad mental que desprendes hacia fuera en ti mismo y no te dejes embaucar con respecto a decisiones que no deben ser tomadas más que por ti. Si estás pendiente de una persona por lo que tiene que ofrecerte, hoy tendrás una respuesta.

Hoy tienes facilidad para mostrarte tal y como eres. No te será difícil meterte en el bolsillo a los que tienes alrededor, ya que todos te verán transparente y abierto a ellos. Podrás disfrutar del éxito de tu esfuerzo acompañado de tu pareja y compartir con ella tu alegría.

Un cambio de aspecto podría darte la imagen que necesitas para conseguir algo que deseas. Un trabajo o una persona pueden caer rendidos a tus pies nada más conocerte, no porque seas guapo o feo, sino por algo especial.

El enfado por una operación mal cerrada va a hacer que no estés completamente concentrado en las actividades que tienes que realizar hoy. Tendrás buena suerte y todo saldrá como estaba previsto. No es el día más apropiado para pensar en cambio de trabajo o de domicilio.

Los astros te animan a seguir adelante con decisión: la coyuntura es muy buena para profundizar en un campo determinado si confías plenamente en tus posibilidades. No caben las dudas, aunque posiblemente debas asesorarte en temas legales.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Puedes identificarte y compadecerte con los problemas de algún amigo o conocido, pero eso no significa que los hagas tuyos. La parte más sensible de los Piscis puede aparecer hoy para embaucarles en asuntos que no son de su incumbencia.