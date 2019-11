Horóscopo de hoy 2 de noviembre de 2019

Las cosas en el trabajo están muy cambiantes, pero debes mantener la tranquilidad, tu experiencia te valdrá de mucho, sobre todo para no repetir los mismos errores y salir reforzado de esta pequeña crisis.

Por muy ocupado que te tengan tus asuntos profesionales, debes esforzarte en mantener abiertos los canales de comunicación con tu pareja o la familia, para que te lleguen sus preocupaciones y no lamentarte después, cuando no haya remedio.

Los celos rondan tu relación sentimental; tu pareja puede confundir tu amabilidad con otras personas, y tendrás que ponerle muy claro que no hay otras intenciones en tu actitud. Tras la tormenta, la calma será de lo más gratificante.

En el terreno amoroso, mucha atención a las nuevas amistades, porque entre ellas podría aparecer alguien especial que pase a ocupar el centro de atención de tu vida en ese aspecto, aunque en principio te cause algún problema.

Te espera hoy un día cuajado de cuestiones imprevistas y alguna de ellas te pillará completamente por sorpresa, sin capacidad de respuesta. No será importante, tal vez relacionado con tu hogar, pero que te servirá para prevenir en el futuro.

Tal vez estás dejando demasiado esfuerzo y dinero en todo lo que implica una mejora física, y estás descuidando lo que de verdad es importante. Las amistades, el amor, la lealtad... Todos estos valores significan mucho para ti, no los dejes de lado.

La jornada de descanso puede hacerte prisionero de tus propias responsabilidades si no has conseguido resolver ciertos temas en días recientes. Toma nota para el futuro, porque también afectará a tu familia y amigos.

Tus amistades te harán pasar un día especialmente bueno, sobre todo si has tenido algún desencuentro emocional reciente. Una comida rica y agradable y tiempo para la charla es lo mejor que te puede suceder en un día como hoy.

Te conviene ahora mantener la mente abierta y, dentro de tus posibilidades, aprovechar las oportunidades que se te brindan en el trabajo o en los estudios. Aunque creas que no puedes llegar ciertas metas, verás que solo es cuestión de intentarlo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Recibirás algún tipo de invitación que, por desgracia, es muy posible que te veas obligado a rechazar. Otro tipo de obligaciones requerirán de tu atención. No te preocupes: en breve podrás compensar a la persona con la que no has podido cumplir.