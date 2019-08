Horóscopo de hoy 20 de agosto de 2019

ARIES (21 marzo - 20 abril) Tu organismo dará hoy señales de malestar, pero sin llegar a definir qué es lo que no funciona correctamente. Medirás muy bien tus esfuerzos para no llegar a sobrepasarte en nada, pero no te obsesiones, porque hay virus incontrolables en tu entorno.

TAURO (21 abril - 20 mayo) Si tenías en la mente realizar un viaje, hoy será un día ideal para organizar todo lo necesario. Te sentirás imaginativo y lograrás unas expectativas muy interesantes. Vigila los cambios de humor que tanto amargan a tu pareja.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio) Tendrás un día excelente para la comunicación en todo tipo de ambientes, ya sea en el trabajo o los lugares que visites diariamente, pero sobre todo aprovecha para tener conversaciones más profundas con quien verdaderamente te interese.

CÁNCER (22 junio - 22 julio) Te sientes algo agobiado en el trabajo por las últimas incorporaciones al mismo. Céntrate en tus tareas, que no tienes nada en absoluto que temer. Debes confiar en ti mismo y mostrar seguridad en todo aquello que realizas, dentro y fuera del trabajo.

LEO (23 julio-22 agosto) Vas a vivir un conflicto familiar que no te dejará grandes huellas, pero te generará cierta tensión e irritabilidad. Sigues con una muy buena racha en el trabajo, el entorno laboral te resultará muy acogedor.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre Inicias una nueva etapa muy favorable a nivel personal y sentimental que te traerá romances y nuevas ilusiones a tu vida. En lo profesional, aunque las cosas van funcionando, cada día estás menos satisfecho con el trabajo. Tendrás que tomar medidas.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre) Los negocios familiares se verán favorecidos por la buena suerte. Alguna circunstancia que no puedes controlar te servirá para despegar definitivamente en los beneficios o encontrar nuevos huecos de mercado.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre) Antes de tomar una decisión precipitada de formar una relación sentimental, tómate tu tiempo para reflexionar y perjudicar a nadie. En el ámbito laboral, los éxitos se siguen multiplicando y puedes ascender antes de lo previsto.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre) Debes tomar tus propias decisiones, no siempre estarán las personas que te conducen por el camino que te conviene. No te preocupes ante los errores, no serán irreparables, y de esa forma aprenderás a desenvolverte. Descansa más horas, si puedes.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero) Necesitas tomarte las cosas con calma en un asunto laboral que no manejas directamente. No seas tan impaciente y procura acabar todo cuanto empieza, sobre todo en las cuestiones profesionales. Te sentaría muy bien salir a tomar el aire más a menudo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero) Estarás en disposición de dar el salto hacia nuevas formas de vida que combinen mejor con la idea que tienes de ti mismo y de tu entorno. Los astros, en especial el influjo de Mercurio, te ayudarán en esta tarea.