Horóscopo de hoy 22 de agosto de 2019

Los cambios laborales que se aproximan no afectarán en absoluto al volumen de trabajo que soportas cada día. Podría ser un buen momento para solicitar algún asistente en quien poder delegar. No pierdes nada con intentarlo.

Ponte en marcha ya. Si te ocurre que cada fin de semana tienes que apuntarte al carro de lo que planean tus amigos, sé tú ahora el que haga los planes, no te infravalores, seguro que encuentras más apoyos de los que piensas.

Aunque tu criterio será variable no debes permitir que los demás opinen por ti o por tus intereses. Déjate guiar por tus impulsos y tu olfato, sobre todo a nivel profesional. En este campo, encontrarás más incógnitas que nunca. Mantén en forma tus sentidos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

No estás demasiado a gusto con algunas personas de tu entorno que crees que te fallan, pero realmente no es así; simplemente esperabas más de ellas. Tu nivel de exigencia es muy alto, y no debes dejarte llevar únicamente por tu criterio.