Horóscopo de hoy 22 de agosto de 2020

El equilibrio con el que manejas tus relaciones sociales se descompensará ligeramente y creará algún momento de desconcierto. Has acumulado cierto cansancio durante la semana y te conviene iniciar una terapia de relajación. Préstale atención.

Los astros te ponen hoy una cantidad extrema de energía en movimiento y te sentirás atraído por tantas actividades que corres el riesgo de dispersarte y no concentrarte en ninguna en concreto. Dispersión también de fuerza física y cansancio a la hora de hacer ejercicio.

LEO (23 julio-22 agosto)

Hoy te encontrarás atosigado por distintos compromisos que no eres capaz de rechazar. Actúa con suavidad; las cosas saldrán bien si no te precipitas y te tomas el tiempo necesario para ello. No debes abarcar más de lo que puedes afrontar, sobre todo en el terreno profesional.