Horóscopo de hoy 22 de noviembre de 2018

Las salidas pueden llegar a cansarte, por mucho interés que muestren algunos amigos. Además, lo más probable es que no encuentres diversión, sino quejas a tu alrededor. Decididamente, lo mejor será que te quedes en casa.

Tu tono vital remontará estos días a niveles espectaculares, en los que te resultará bastante fácil conseguir tus objetivos. Si no tienes pareja, es el momento adecuado para conectar de forma completa con las personas que te interesen.

El encuentro con amigo de la infancia te llevará a recuerdos que tal vez no sean del todo agradables, porque la vida en ocasiones para que fue más feliz, pero al mismo tiempo te hará valorar más algunas vertientes de tu existencia actual.

Tendrás noticias de una persona con la que mantienes una relación cercana, pero en la distancia. Podrían suponer una sorpresa para ti, sobre todo porque no cuadran con los datos que tú ya tienes. Buen momento para recuperar la ilusión por algo que te ha preocupado durante mucho tiempo.

Estarás especialmente sensible en estos días y tendrás que cuidar tu entorno si no quieres sufrir en exceso, en especial evitando los recuerdos de épocas pasadas con personas que ya se fueron. Buen momento para evadirte mediante el humor.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

No deseches los sueños de estos días a la ligera. Procura apuntarlos para que no se te olviden, porque en ellos puedes descubrir las claves de los temas que te preocupan verdaderamente y no te dejan descansar adecuadamente.