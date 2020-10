Horóscopo de hoy 23 de octubre de 2020

Fuertes deseos de cambio o independencia comprometerán el día de los Aries, que tendrán que hacer verdaderos esfuerzos para no hacer saltar todo por los aires. Planear bien las cosas será lo más beneficioso para todos.

No es buen momento para aplazar la solución a tus problemas. Tarde o temprano hay que mirarlo de frente y ya puede ser más bien tarde para ti, aunque están a tiempo de evitar que empeoren. Contarás con ayuda familiar.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Es un buen momento para intentar romper con la rutina en el trabajo y buscar un cambio más afín a tus intereses en otro campo. Que otras veces no te haya salido bien no quiere decir que no debas seguir intentándolo.