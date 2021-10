Horóscopo de hoy 23 de octubre de 2021

No te tomes en serio los calificativos que pueden lanzarte hoy tu pareja o tu familia en un momento de obcecación. Piensa en las ocasiones en que a ti te ha ocurrido lo mismo y perdona cuanto antes.

Económicamente podrías tener problemas. Alguien podría venir a reclamarte un dinero que tú crees que no debes, pero podría ponerte en una situación difícil. Tendrás que andar con mucho cuidado y vigilar a los más vulnerables de la casa.

La idea de cambiarte de domicilio no te atrae y, sin embargo, cada día lo ves más necesario. Hoy es un buen día para ponerte manos a la obra y hacer el trabajo de campo; empieza por preguntar a los amigos y sigue por mirar en los periódicos. Cambia tu vestuario para la cita de esta tarde.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Aprovecharás estos días en familia para poner las cosas claras y no aparentar un estatus que no tienes. Con los demás puedes alardear pero no con quienes confían en ti. Si estás trabajando, recibirás muy buenas noticias.