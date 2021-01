Horóscopo de hoy 24 de enero de 2021

Aunque aún no te sientes fortalecido sentimentalmente, te vas a ver implicado en una relación que no te llenará demasiado. Procura mantener despejados la cabeza y el corazón, porque nunca se sabe adónde vamos a encontrar una segunda oportunidad.

Puede que eches hoy de menos esa incipiente relación sentimental que no llegó a mayores, pero no debes angustiarte por ello. Tomaste una decisión y el tiempo te darán la razón. Es cuestión de paciencia que salgas del bache afectivo.

Hoy los astros te serán propicios para conseguir todo aquello que te has propuesto para llenar tu ocio. Puede surgir un desencuentro con alguien de tu entorno familiar. No dejes que la ira se apodere de ti.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre

Una relación inesperada con alguien de tu entorno habitual descolocará tu vida y tu tranquilidad emocional. No comiences algo que realmente no quieres y sobre todo no alimentes una situación que seguro te traerá problemas. Tómate la vida con más calma.