Horóscopo de hoy 25 de agosto de 2020

Tal vez estés recordando más de lo que pensabas a alguien que conociste hace algún tiempo y que no ves últimamente. Si es así, no pierdas las esperanzas, porque hay muchas posibilidades de que la atracción sea recíproca.

Surgirán luchas de poder en el trabajo que pueden llegar a afectarte; no es el momento de que te veas implicado en tales asuntos. En las finanzas, se impone la necesidad de ahorrar y planificar algo distinto. A pesar de todo, te sentirás imaginativo y relajado.

Jornada muy positiva en lo que respecta a tu salud; los pequeños problemas que has arrastrado últimamente, por fin te dan un respiro. En lo profesional, actúa con cuidado y pide consejo antes de realizar cualquier operación que tenga que ver con dinero.

Las turbulencias en tu ámbito de trabajo no deben afectar a tu rutina diaria, siempre que no metas la pata y te inmiscuyas en cuestiones que ni te van ni te vienen. Ya llegará el momento de que te exijan en lo personal.

Hoy los astros te invitan a mirar el lado positivo de la vida, a relacionarte con la gente que te rodea de manera espontánea y decidida. Será algo que no te cueste en exceso y que llegues a disfrutar. Posibilidad de que en estas circunstancias conozcas a alguien que te interese.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Te costará conseguir el perdón a esa amistad que has ofendido, seguramente sin querer, aunque ahora te das cuenta de que no tenías razón y de que le has hecho pasar unos días muy duros. Reflexiona, porque hay algo que le haría mucha ilusión.