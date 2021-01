Horóscopo de hoy 25 de enero de 2021

Necesitarás hacer una valoración de todo lo que te rodea. Es como si tuvieras la necesidad de echar una ojeada al inventario de tu vida para acordarte de lo que verdaderamente merece la pe a y lo que no. Encontrarás sorpresas.

Los astros te acercan aires, posibilidades de cierta libertad, puedes buscar nuevos ambientes y amistades en los que te sientas más apoyado, pero en cualquier caso se producirá un cambio en tu vida que no lograrás controlar. Libertad también en el amor.

Últimamente habrás aprendido una cosa: no merece la pena que pases tanto tiempo dándole vueltas al trabajo cuando puede resentirse tu salud. Tienes que centrarte más en tu bienestar, que a la larga será lo realmente importante.

No es que la suerte te caracterice precisamente, pero te darás hoy cuenta de que necesitarás echar mano de ella para conseguir tus objetivos. Poco a poco, comprobarás que hay más estrategias hacia el éxito de las que pensabas.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Déjate guiar por tus años de experiencia profesional y no abandones la prudencia que tanto caracteriza tu personalidad. Has aprendido mucho en el amor pero no permitas que en las relaciones sentimentales, nadie manipule tus emociones.