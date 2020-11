Horóscopo de hoy 26 de noviembre de 2020

Para evitar las dificultades económicas no hay mejor solución que ser precavido en los gastos y no soltar el dinero para caprichos tontos. Haz más vida familiar y comunícate mejor con los seres más queridos.

Los proyectos que se inician ahora en torno a tus intereses pueden torcerse al poco de empezar, pero es algo que no estará en tu mano corregir, por eso no debes desilusionarte. Con la familia pasarás los mejores momentos estos días.

Sentirás impulsos irrefrenables de cambiar todo en el trabajo y no será difícil que te vengas abajo por la falta de cooperación. Tómatelo con calma y trata de adaptarte sin darle demasiada importancia. El ímpetu te animará a hacer deporte.

Pueden hacerte una oferta para trabajar o estudiar fuera del país; se abrirán nuevas puertas y surgirán buenas oportunidades. Aunque no eres de rápida reacción, tómate tiempo para meditar. Podrás contar con el apoyo de tus amigos y tu familia, que es mucho.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

No contraigas deudas que puedan desequilibrar tu presupuesto mensual a estas alturas. Evita los gastos excesivos, sobre todo en invitaciones, comidas y eventos a los que no tienes por qué asistir. Tómate las bromas de los que te rodean con sentido del humor y no les des más importancia de la que tienen.