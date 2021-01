Horóscopo de hoy 27 de enero de 2021

Se acercan días favorables para dar un impulso a tus proyectos. Una vena artística puede facilitarte las labores más cotidianas y despertarte un instinto creativo que nunca conociste. Puedes tener una digestión pesada; come despacio y procura beber líquido entre comidas.

Vas a tener unos encuentros o citas que te divertirán. Surgirán problemas en lo profesional en los que puedes estar implicado. Actúa con prudencia antes de tomar decisiones que empeoren la situación. No es momento de arriesgar.

Tu relación de pareja podría entrar en una vía muerta a causa de la rutina, te urgirá buscar aires frescos para revitalizarla, si es eso lo que buscas. Si te entran las dudas, no será un buen momento para la ruptura.

Notarás hoy que tu cabeza está a pleno rendimiento, capaz de abarcar, analizar y gestionar sin problemas todo lo que se mueve alrededor.... pero, ojo, procura no convertirte en ese ser odioso que avasalla a los demás.

Se acerca una fecha en la que tienes que celebrar algo que no te apetece demasiado. Hazlo de buen humor y te llevarás una sorpresa. No le des tantas vueltas a la cabeza por las noches y trata de dormirte antes.

Si tienes algo de paciencia, tu relación sentimental irá madurando y llegarás poco a poco al punto que quieres. No te preocupes si surge alguna discusión con tu pareja, es parte del proceso de adaptación. Haz caso a tus intuiciones.

No pierdas el tiempo pensando en imposibles. Sé un poco más realista, piensa en lo que quieres y lo que puedes hacer, y actúa en consecuencia. Y mucho ojo, si tienes que firmar documentos relacionados con el largo plazo en estos días.

Atraviesas una etapa de bienestar y acomodo en tu vida sentimental, que provoca envidias y recelos en las personas que te rodean. Sigue con tu vida y no trates de solucionar los problemas de los demás; cada cual debe asumir lo que tiene.

Tendrás que decidirte sobre un asunto financiero que no tienes claro; busca asesoramiento antes de firmar ningún documento que comprometa tus intereses. En lo sentimental, aunque necesitas reponerte anímicamente, encontrarás la paz y la armonía de siempre.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Van a surgir cambios en el trabajo con los que no estarás de acuerdo; intenta no mostrar tus opiniones a personas con algún poder en la empresa, ya que te sentirás algo bajo mentalmente y no te convienen las discusiones complicadas.