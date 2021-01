Horóscopo de hoy 28 de enero de 2021

Como dicen muchos especialistas, la salud entra por la boca, y si en los últimos tiempos no has cuidado la alimentación, en breve puedes comenzar a pagar las consecuencias a través de tu estómago.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Aparecerán problemas presupuestarios si surgen gastos extraordinarios y no has tenido la precaución de guardar algo de dinero. Deberás tener más cuidado para no verte sorprendido de aquí en adelante y no recurrir a los préstamos.