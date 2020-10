Horóscopo de hoy 28 de octubre de 2020

El trabajo y las obligaciones hogareñas te llevan hasta un punto de agobio que puede crearte un estado permanente de ansiedad, porque aunque intentes llegar a todo, no lo consigues. Tendrás que organizarte, porque te llega más trabajo.

Muy buenas noticias, balances o resultados se concretarán hoy respecto a una etapa que has comenzado recientemente. Las decisiones que tomes en estos momentos no harán sino reforzar esa buena senda y aumentar los éxitos.

LEO (23 julio-22 agosto)

Vas a agobiarte un poco por los gastos no previstos de esta temporada. No tendrás dinero en abundancia como te gustaría, pero tampoco andas tan escaso, ...¿verdad? En cuanto a los pequeños problemas de salud, no son más que un aviso de que debes cuidarte un poco.