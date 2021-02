Horóscopo de hoy 3 de febrero de 2021

Las cosas del amor pueden torcerse debido a algunos comentarios de terceras personas. Deberás superar estos obstáculos y no prestar atención a las habladurías. Intenta que sea u pareja quien te diga la verdad.

Por primera vez en mucho tiempo, hoy te sentirás convencido de que necesitas tiempo para ocuparte de tus cosas y de que el trabajo no lo es todo. Te dejas llevar por los amigos y trasnocharás demasiado... ahora, que lo pasarás estupendamente.

Si últimamente has sentido trastornos de falta de memoria o de atención, nada te vendría mejor que dormir las horas necesarias y reposar lo suficiente. El estrés puede haberte conducido a esta situación, piensa en el futuro.

Un acontecimiento de gran calado te impresionará muy especialmente, en sentido positivo o negativo. No podrás dejar de pensar en ello ni un momento. Vigila tu estado de forma, últimamente te estás descuidando mucho y puedes pagarlo caro.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Es hora de que tomes tus propias decisiones, un exceso de información acabará por liarte y no sabrás a qué carta, es decir, opinión quedarte. No temas equivocarte, no será nada irreparable y aprenderás un montón.