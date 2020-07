Horóscopo de hoy 3 de julio de 2020

Es posible que hoy te ocurra algo inesperado, un inconveniente que no habías previsto. Aunque, por suerte, será de poca importancia, ese pequeño contratiempo te impedirá seguir adelante con tu rutina habitual. No te preocupes: será algo momentáneo y sin consecuencias a largo plazo.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Simplifica. No te compliques la vida, las cosas son casi siempre más sencillas de lo que parecen. No te enredes en líos laborales, especialmente cuando estamos a las puertas del fin de semana. No desatiendas tus propios asuntos por complacer los caprichos de otros.