Horóscopo de hoy 3 de junio de 2021

No es buen momento para romper de una forma tan brusca con situaciones que te alteran. Te vas a sentir más libre y seguro de ti mismo en tu relación de pareja, pero tendrás que esforzarte para lograr que las cosas funcionen mejor.

Aprovecharás los golpes de suerte que se presenten en lo económico, o en cuestiones relacionadas con el trabajo, pero serás lo suficientemente perspicaz para darte cuenta de que no puedes seguir confiando solo en al azar. Prepara tu estrategia.

Tus defensas han caído en picado en los último días y te mostrarás propenso a los virus que rondan a tu alrededor en estas fechas: será difícil que no te quedes con uno. También corres el peligro de forzar alguna lesión porque tus articulaciones se resienten.

Esta nueva temporada que comienza, te traerá grandes sorpresas en lo sentimental. Si no tienes compromiso, no estarás así mucho tiempo; los aires nuevos arrastrarán ilusiones que te sorprenderán. Tus relaciones familiares favorecerán un aumento en tus ingresos.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre

Te costará trabajo ver la realidad y tener los pies en la tierra; no te dejes llevar por las fantasías y no veas problemas donde no los hay. Tendrás que aceptar cambios inesperados en tu lugar de trabajo. La economía te dará las alegrías que necesitas.