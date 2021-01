Horóscopo de hoy 30 de enero de 2021

Te sentirás optimista y positivo debido sobre todo a un talante inusual en ti, pero que te ha funcionado a las mil maravillas. Continúa por esa senda tan beneficiosa pero no apartes tus pies de la tierra, la caída puede ser monumental.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

No dejes que los ajustes económicos condicionen tus relaciones familiares. El dinero no debe ser el centro de tu relación con los seres más cercanos, porque la diversión y los afectos no tienen por qué siempre ir ligados al consumo.