Horóscopo de hoy 30 de septiembre de 2020

Deberías darte hoy tiempo para pensar las cosas y para tomar decisiones que puedan afectar a tu futuro más inmediato, sobre todo si el trabajo está afectando seriamente a tu salud o a tu proyecto de vida. Recuerda que el reloj biológico no se para.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Si no dejas que las cosas fluyan libremente, te llenarás de rencor y de frustración. Aparca los malos rollos y no te empeñes en conseguir lo que no puedes. Ocupa tu tiempo de ocio en relacionarte con tus amigos y disfrutar de las pequeñas cosas.