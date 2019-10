Horóscopo de hoy 4 de octubre de 2019

Tu mente está algo dispersa, no puedes concentrarte y tiendes a fantasear con asombrosa facilidad. Además, tu estado de salud no es precisamente boyante: debes vigilar tus nervios y tu estrés. Aprovecha el día para descansar y mañana verás todo con otro color.

Si no tienes pareja, estás a punto de conocer a quien podría serlo, preferentemente en el extranjero, durante viajes de estudio o trabajo o en lugares conectados con la cultura, como centros de estudios, cursos o similares.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Tantos planes para un solo día pueden acabar muy negativamente si no consigues corresponder con todas las personas con quien te has comprometido. Si no controlas tu afán de protagonismo, acabarás con más estrés que durante el trabajo.