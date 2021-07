Horóscopo de hoy 5 de julio de 2021

Se inicia una racha de discusiones sentimentales: las turbulencias van a extenderse a otros planos de tu vida, en los que no podrás deshacerte de esas nubes que no dejan pasar la luz.

La colaboración familiar será fundamental para sacar adelante algunos asuntos que sor urgentes en estos momentos, con un poco de buena voluntad por parte de todos, no habrá problemas, pero debéis evitar injerencias interesadas.

Las recaídas en la salud, la falta de energía, puede provocar fallos en tus tareas habituales. Si puedes, vete a casa para reponerte cuanto antes, y si el trabajo no lo permite, al menos tómatelo con calma y ves a lo seguro.

Buen momento profesional; hoy firmarás un contrato, o te promocionarán dentro de la empresa. Estás en racha y debes disfrutar de todo lo que se avecina de una forma u otra. En tu vida persona, puedes recibir una noticia con la que no contabas.

Es un buen momento profesional para evaluar lo conseguido y analizar tu situación. Puede haber llegado la hora de exigir mejoras o iniciar cambios más acordes a tu perfil. No esquives tus responsabilidades en casa; alguien está reclamando ayuda y atención.

Hoy vas a tener suerte en exámenes o pruebas académicas. Se soluciona un pequeño problema profesional que te traía de cabeza. No le des más vueltas y céntrate en las rutinas diarias. La persona amada te hará una demostración de amor que tardarás en olvidar.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Aunque tienes una capacidad de sacrificio enorme, debes entender que no todo el mundo la posee. Lucharás por alcanzar algo que anhelas mucho hasta la extenuación, pero tendrás que llegar al final del viaje solo y no enfadarte por ello. No tienes la suerte con los juegos de azar.