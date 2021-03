Horóscopo de hoy 5 de marzo de 2021

La música puede aportarte toda la tranquilidad que necesitas en este día, ya que escuchar no implica tensión ni resolución. Serás capaz de disfrutar sin hacer nada, algo poco habitual en ti. Una sonrisa de los más pequeños de la casa puede cambiar tu estado de ánimo.

Te acercarás a tus seres queridos de manera más amorosa y agradable de lo habitual. Sentirás el impulso de demostrarles tu afecto haciéndoles algún pequeño regalo, cosa no demasiado frecuente en ti, que no sueles prestar especial atención a ese tipo de detalles.

Tendrás hoy claro que no mejor es concentrarse en las cosas y las personas que valen la pena y no complicarse la vida con lo superfluo. Lo comprobarás cuando veas la reacción de un verdadero amigo ante un problema tuyo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

No te compliques la vida, las cosas son casi siempre más sencillas de lo que parecen. No te enredes en líos laborales, especialmente cuando estamos a las puertas del fin de semana. No desatiendas tus propios asuntos por complacer los caprichos de otros.