Horóscopo de hoy 7 de mayo de 2020

Que en estos días te sientas muy intuitivo e inspirado no significa que puedas hacer lo primero que se te pase por la cabeza: escucha a tu corazón, sí, pero hazle caso también a lo que te dicten la cabeza y el sentido común. La precipitación nunca es buena compañera.

No dejes que la energía mental que te acompaña en estos días se vuelva negativa. Tienes muchas ganas de llevar a cabo tus planes ya mismo, pero quizá no sea éste el mejor momento para embarcarse en aventuras a medio plazo.

Jornada de cierto estrés; procura descansar cuando llegues a casa. Tienes una serie de gastos en perspectiva que te agobian, pero no te preocupes... el dinero da para más de lo que parece.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre

No busques dobles intenciones donde no las hay ni cargues a tu pareja responsabilidades que no le atañen. Ante todo ve con la verdad por delante, en todas las facetas de tu vida te irá mejor con esta actitud.