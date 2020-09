Horóscopo de hoy 7 de septiembre de 2020

La sinceridad y la honestidad serán las únicas armas para superar complicaciones de pareja relacionados con el sexo que podrían intensificarse en estos días, provocando malos entendidos y sentimientos encontrados por ideas que no se expresan claramente.

Procura no reprimir continuamente la angustia que te provocan la situación laboral o familiar. Tienes que desahogarte de alguna manera, de lo contrario las personas más cercanas pueden sufrir las indeseables consecuencias de un estallido de tu carácter.

Inicias una fase de crecimiento personal importante. Las inquietudes intelectuales que siempre has tenido cobrarán más fuerza a partir de ahora. Dale rienda suelta a la imaginación y conseguirás alcanzar todas las metas que te propongas.

Aunque la paciencia no está entre tus virtudes, hoy tendrás que tener mucha en el trabajo. Te exigirán flexibilidad y adaptabilidad para desempeñar tus nuevos proyectos profesionales. No dejes que tales trastornos afecten a tu vida sentimental.

Atraviesas una situación personal algo complicada que puede afectar a tus intereses profesionales. Tendencia a solucionar los problemas de tipo sentimental. Necesitarás más tiempo para sacar adelante un proyecto que has recuperado del olvido. Ponte las pilas.

Después del fin de semana y de los típicos excesos, te vendrá bien continuar con el régimen estricto que has planificado para los próximos días. Si te lo propones conseguirás controlarte física y mentalmente. Pon en práctica algún deporte que te guste.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Vas a lanzarte a adquirir un compromiso sentimental que tu pareja lleva mucho tiempo pidiéndote. No te arrepentirás, pero los nervios no te los va a quitar nadie. No te empeñes en ponerte al día en el trabajo en menos de un día.