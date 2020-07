Horóscopo de hoy 8 de julio de 2020

Hoy serás destinatario de secretos y comentarios. La gente tenderá a verte como apoyo para consultas y confesiones íntimas, por lo que tendrás que hilar muy fino para no ofender los sentimientos de alguien y, por supuesto, no desvelar secretos.

No te convendrá en absoluto enfrentarte a tus jefes o superiores si no quieres salir perjudicado, sobre todo porque algún compañero puede dejarte solo. Será mejor que te tomes las cosas con mayor tranquilidad y evites tensiones.

No te asustes si hoy te sientes flotar. Algún día bajarás de tu nube, pero hasta entonces, disfruta del amor que te hace pasar por unos momentos maravillosos. En cuanto al tema económico, no te relajes demasiado y paga tus antiguas deudas.

En el plano personal podrías tener una sorpresa muy positiva incluso con beneficios de tipo económico a corto plazo. No tendrás que preocuparte por la organización ni el orden en el hogar, alguien lo hará por ti, facilitándote la dedicación plena a otras tareas.

Un asunto económico o una inversión te traerán complicaciones durante el día. Se trata de un asunto antiguo que estaba aparcado, y que vuelve a producirte dolores de cabeza por no estar de acuerdo con la persona amada. Persevera y te saldrás con la tuya.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Hoy los astros se ven inundados por las lluvias que no cesan en tu parcela mental relacionada con los sentimientos. No levantan las nubes en ese aspecto y es que es época de lluvias. No te preocupes, todo crece más fuerte después de beber el agua que le brinda la naturaleza.