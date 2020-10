Horóscopo de hoy 8 de octubre de 2020

Se acercan momentos de cambio en los aspectos más íntimos de tu vida, probablemente el amor se esté asentado con fuerza en tu interior, pero tendrás que controlar el ritmo, no quieras ir más deprisa de lo debido porque se puede estropear.

Hoy no vas a tener esa oportunidad que persigues para hablar con tus padres. Creerás que es el momento idóneo para contarles tu noticia, pero uno de tus hermanos se adelantará y te estropeará la sorpresa. Cambia tu suerte en el juego y te conviertes en el rey del casino.

Deberías ser un poco más indulgente ante los errores de los demás, especialmente si tienes hijos. Necesitas calma, si sigues tomándote las cosas con tanta pasión, no podrás disfrutar de su compañía por mucho tiempo.

Las últimas conversaciones que has tenido en tu entorno laboral parecen haber funcionado, tienes ahora mucho más clara tu capacidad de luchar por tus intereses y conquistarlos, pese a quien pese, y serás recompensado por los esfuerzos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Te tentarán, pero deberías hacer valer tus principios, como has hecho siempre, y no cambiar de opinión por las promesas de mejoras laborales. Lo más seguro es que si aceptases no viviesen a gusto contigo mismo.