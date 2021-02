Horóscopo de hoy 9 de febrero de 2021

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Te mostrarás inflexible en tus ideas. No tenderás la mano a quienes no están dispuestos a aceptar tus propuestas. No es egocentrismo, sino exceso de confianza en tus argumentos. Ideas que no te valen para nada en el terreno amoroso, donde una caricia desmontará tu compostura.