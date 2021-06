Horóscopo de hoy 9 de junio de 2021

No será este precisamente tu mejor día de la semana: los malos entendidos en la relación con una persona muy cercana en el trabajo van a preocuparte. Además, en el hogar y te enfrentarás a ideas que van a alterar el equilibrio familiar.

Cambios en el trabajo a nivel personal que te reportarán estabilidad; vas a tener nuevos contactos muy gratificantes. Tus ingresos aumentarán ligeramente y en general, estarás más tranquilo, con ganas de hacer cosas que has dejado pendientes.

Inicias una etapa de mucho rendimiento en el trabajo, realizarás tareas extra que, aunque no serán remuneradas, te aportarán experiencia y status. Hoy te apetecerá aceptar invitaciones de amigos y vivir experiencias alejadas de lo profesional; lo necesitas con urgencia.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Tus problemas económicos llegan a su fin aunque la recuperación será más larga; no te pases en las vacaciones. En el amor, intenta no caer en la rutina antes de tiempo. Si últimamente las cosas no funcionan igual, échale algo de imaginación.