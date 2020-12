$!10 dominicanos destacados en los Estados Unidos que debes conocer

Desde las grandes e icónicas celebridades y artistas que por décadas han puesto la bandera dominicana en alto alrededor del mundo, hasta las nuevas generaciones que se han destacado en distintos ámbitos de la vida y la sociedad. Compilamos una lista de 10 dominicanos destacados fuera de nuestras tierras que es muy probable que no conozcas y seguro te sentirás honrado por compartir con ellos la misma nacionalidad. Cada uno en sus distintas facetas: académicos, políticos, activistas, productores, celebridades y artistas. Todos son orgullosamente representantes de la dominicanidad, y algunos de ellos son la razón por la que hoy nuestra bandera ha sido respetada y reconocida como una de las minorías más importantes en Estados Unidos.

1. Fausto Pichardo

El exjefe de la Patrulla de Policía de Nueva York, Fausto Pichardo.

Fausto Pichardo es el primer oficial de origen hispano en ser el Jefe de Patrulla de la Policía de Nueva York. Con tan solo 40 años, renunció a su posición para dedicarse a su familia. Estuvo a cargo de los 77 cuarteles de policía de la ciudad y de más de 20 mil agentes que patrullan las calles de la Gran Manzana. Pichardo llegó a los Estados Unidos cuando era niño y comenzó su carrera como policía a los 19 años en 1997. Fue un oficial ejecutivo del cuartel 28 en Manhattan y comandante del cuartel 33 en Washington Heights y el 43 en El Bronx. También trabajó en la Oficina del Comisionado Adjunto de Información Pública. “Que si yo vine de un campo de la República Dominicana y vine a este gran país, todo es posible en la vida, todo lo puedo hacer”

2. Clara Pablo

Clara Pablo es la mánager de Maluma y CNCO. Llegó a EE.UU. desde RD a la edad de 10 años.

Con tan solo 39 años, Clara Pablo recibió este año el premio de Mujeres ejecutivas en la música (Women In Music Executives) del año 2020 por la revista Billboard, galardón que comparte junto a otras prestigiosas mujeres que se dedican a representar y producir música para artistas de la talla de Katy Perry, Alicia Keys, Mariah Carey y Celine Dion. Llegó junto a su familia a la ciudad de Miami cuando era adolescente. Tras su diagnóstico de cáncer de mama, se convirtió en la primera embajadora latina de la National Breast Cancer Foundation. Se unió a la cadena hispana Univisión en el año 2011. También trabajó como publicista musical en la división de entretenimiento latino de Universal Music, donde trabajó junto a grandes artistas latinos, y actualmente se desempeña como vicepresidenta de marketing en Walter Kom, empresa que se centra en la gestión de grandes artistas de la comunidad latina como Carlos Vives, Maluma, CNCO, entre otros.

3. Zenaida Méndez

Méndez ocupa el cargo honorífico de presidenta y fundadora del Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas.

Es una defensora de los derechos de la mujer y la lucha contra la discriminación y el racismo. Fue la primera latina en presidir la Organización Nacional de Mujeres (NOW) de Nueva York.

Nació en la República Dominicana y emigró a los Estados Unidos con su familia en 1969. Tiene una licenciatura en Gobierno y Administración Pública de John Jay College y una maestría en Administración Pública del Graduate School of Public Affairs de CUNY.

El alcalde David Dinkins la nombró en la Oficina de Asuntos Latinos en 1990. De 1992 a 1994 sirvió como asistente especial del Comisionado de Derechos Humanos de la ciudad, y durante cinco años fue la asistente legislativa del congresista Charles Rangel.

En 2001, fue una de las delegadas del Women of Color Resource Center en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia, en Durban, Sudáfrica.

Méndez también ocupa el cargo honorífico de presidenta y fundadora del Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas.

Actualmente es la directora del Manhattan Neighborhood Network.

4. Ramses Jiménez

Ramses ha participado en series como Code Black, The Rope, The Catch, Fear the Walking Dead, Ley y Orden y C.S.I.

Nacido y criado en República Dominicana, desde pequeño se mantuvo viajando entre ambos países, hasta que a los 18 años se instala en la ciudad de Chicago donde estudió en Columbia College, allí se especializó en dirección de cine. A partir de entonces inicia su recorrido por la actuación. En la TV ha participado en series como Code Black, The Rope, The Catch, Fear the Walking Dead, Ley y Orden y C.S.I. Además de la actuación ha producido, escrito y dirigido documentales y series.

5. Carolina Beaumont

Carolina Beaumont ha sido la única presidenta latinoamericana de la Modeling Association of America International (MAAI).

Carolina es la primera modelo negra dominicana reconocida a nivel internacional. Nació en República Dominicana y comenzó su carrera como modelo en la década de 1970 estudiando en la escuela internacional “Maniquis” dirigida por Hill Washington. Ha sido la foto de portada de periódicos y revistas como la revista internacional “Vanidades” y “TEMAS” la primera revista hispana en la ciudad de Nueva York. En 1979, Beaumont fundó el Carolina Modeling Center para introducir a niñas, adolescentes y adultas al mundo del modelaje, convirtiéndose en una de las maestras pioneras en modelaje en la ciudad de Nueva York. Tiene más de 35 años de experiencia en la enseñanza y de contribuir a la comunidad a través de su centro de modelaje. Algunas becarias participan en el Taller de modelado de Carolina. Es miembro de la Asociación Internacional de Modelado de la ciudad de Nueva York y del grupo “Estilo de Vida”. Carolina Beaumont ha sido la única presidenta latinoamericana de la Modeling Association of America International (MAAI), (de 2003 a 2004). En 2005, fue elegida como cronista de arte por la Chronicle of Art Association of America International. En 1983 trabajó en Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y España. Posteriormente fue candidata a participar en el Salón Internacional de Modelaje “Miss Playa” en Venezuela, donde fue elegida “Miss Amistad”.

6. María Luna

La dominicana María Luna es la leyenda política del Alto Manhattan.

Conocida como "la leyenda política de Washington Heights" por el Daily News, es la primera persona dominicana en servir como líder de distrito demócrata. Ha estado involucrada políticamente en el Alto Manhattan desde 1983. También se ha desempeñado en la Junta Comunitaria # 12 durante más de 27 años, incluso como Presidenta. Como gerente jubilada del departamento de contabilidad del Museo Americano de Historia Natural, María ha trabajado en innumerables comités estatales y nacionales de EE.UU., así como en la junta de varias organizaciones sin fines de lucro en el Alto Manhattan.

7. Fénix Arias

Fénix es una pionera en la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes de origen dominicano en la Gran Manzana.

Es profesora, investigadora y pionera en la defensa de los derechos de los inmigrantes dominicanos en Nueva York. Fue decana del CUNY-Bronx Community College y actualmente es la jefa de Operaciones Distrito Escolar Yonkers. Arias ha sido reconocida por varias organizaciones, incluida la Presidencia de la República Dominicana, por su dedicación a las comunidades, sus esfuerzos de investigación y su ardiente participación en eventos comunitarios que promueven la educación y la movilidad social entre los niños de minorías.

8. Julissa Reynoso

Julissa Reynoso es la primera mujer diplomática estadounidense de origen dominicano.

Recientemente fue nombrada como jefa de gabinete de la próxima primera dama de los Estados Unidos Jill Biden, además de ser vicepresidenta del Comité de Finanzas del Partido Demócrata. Reynoso es oriunda de la provincia Hermanas Mirabal, y anteriormente se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en Uruguay, lo que la convirtió en la primera mujer diplomática estadounidense de origen dominicano. Además de ser subsecretaria de estado en la administración del presidente Barack Obama Llegó a la Ciudad de Nueva York, a los siete años, se radicó en el Bronx y se graduó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard en el año 1997. Luego se especializó en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y en la Universidad de Columbia en Nueva York.

9. Tomás Ramos

Durante la pandemia del COVID-19, Tomás ha logrado recaudar casi US$4 millones para apoyar a varios hospitales y organizaciones sin fines de lucro del Bronx para combatir el virus y salvar vidas.

Es fundador y presidente del Bronx Rising Initiative, activista y líder comunitario de ascendencia dominicana, nació en Washington Heights, Nueva York en el año 1987. Como director del centro educativo Bronx River, donde trabajó por cuatro años, Tomás ayudó a brindar oportunidades educativas a cientos de jóvenes dominicanos y afroamericanos de escasos recursos. Inauguró el primer centro tecnológico en una vivienda pública en el Bronx. En junio del presente año se postuló al Congreso de Estados Unidos para representar al distrito más dominicano del país, NY-15 en el Bronx, y generó mucho apoyo y entusiasmo de la diáspora dominicana de su distrito. Durante la pandemia del COVID-19, Tomás ha logrado recaudar casi US$4 millones para apoyar a varios hospitales y organizaciones sin fines de lucro del Bronx para combatir el virus y salvar vidas, y así nació el Bronx Rising Initiative. Estas donaciones ayudaron a aumentar la capacidad de la UCI del condado en un 31%.

10. Julissa Calderón

Julissa es hija de padres dominicanos, y asegura que para ella es un orgullo decir que es dominicana.