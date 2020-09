$!16 preguntas frecuentes sobre la visa estadounidense en esta pandemia

Con el propósito de aclarar dudas frecuentes de los extranjeros interesados en visas estadounidenses, el Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado publicó una serie de preguntas y respuestas en su cuenta de Twitter. Diario Libre USA hizo la siguiente traducción libre de la mayoría de las inquietudes.

P. ¿Cuándo la Embajada de los Estados Unidos más cercana a mí reanudará el procesamiento normal de visas?

R. Las misiones estadounidenses reanudarán los servicios de visado de rutina según lo permitan las condiciones y los recursos locales. Supervise sus sitios web para obtener información sobre qué servicios están disponibles actualmente en su ubicación.

P. ¿Cuándo se reanudará el procesamiento de las visas de inmigrante de familiares directos?

R. Las solicitudes de cónyuges de ciudadanos estadounidenses (IR/CR1) e hijos menores de 21 años (IR/CR2, IR/IH3, IR/IH4) se consideran las solicitudes de visa de inmigrante de mayor prioridad a medida que nuestras misiones reanudan el procesamiento de visas.

P. ¿Cuándo se reanudará el procesamiento de la visa de estudiante?

R. Las visas de estudiantes son de alta prioridad y haremos todo lo posible para ayudar a los estudiantes mientras mantenemos seguros a nuestro personal y clientes. No podemos proporcionar una fecha en la que cada misión reanudará servicios de visado específicos.

P. Escuché que la Embajada/Consulado está esperando que Washington les diga que abran. ¿Eso significa que saben cuándo abrirán?

R. Trabajamos en estrecha colaboración con embajadas/consulados para evaluar las condiciones locales. Sus sitios web son la mejor fuente de información sobre los servicios disponibles.

P. Estoy en los Estados Unidos con una visa válida H1B, H2B, L o J, pero mi visa vencerá antes del 31 de diciembre de 2020. ¿Podré renovar mi visa?

R: Un titular de una visa H1B, H2B, L o J que estaba físicamente presente en los Estados Unidos el 24 de junio de 2020, no está sujeto a la Proclamación 10052. En caso de que necesiten salir de los Estados Unidos y solicitar una nueva visa, esa Proclamación no impedirá la emisión de una nueva visa si son elegibles de otra manera (tenga en cuenta que las Proclamaciones presidenciales basadas en la presencia física en ciertas áreas extranjeras aún pueden aplicarse). Un titular de una visa H1B, H2B, L o J que estaba fuera de los Estados Unidos el 24 de junio de 2020 puede continuar viajando durante la validez de esa visa.

P. Estoy en los Estados Unidos con una visa válida H1B, H2B, J o L, y mi visa vencerá después del 31 de diciembre de 2020. ¿Puedo renovar mi visa cuando expire?

R: La Proclamación 10052 expira el 31 de diciembre, pero el presidente puede extenderla. Si la Proclamación expira el 31 de diciembre de 2020, esto no impedirá la emisión de una nueva visa si el solicitante es elegible después del 31 de diciembre de 2020.

P. Estoy en los Estados Unidos en estado, pero mi visa H1B, H2B, J o L ya venció antes del 24 de junio de 2020. ¿Puedo renovar mi visa?

R. Un titular de una visa H1B, H2B, L o J que estaba físicamente presente en los Estados Unidos el 24 de junio de 2020 no está sujeto a la Proclamación. En caso de que necesiten salir de los Estados Unidos y solicitar una nueva visa, la Proclamación no impedirá la emisión de una nueva visa si son elegibles.

P. Ya tengo una visa válida/ESTA. ¿Puedo viajar a Estados Unidos?

R. Generalmente, los ciudadanos extranjeros que tienen un documento de viaje válido (visa de EE. UU., ESTA, etc.), pueden viajar a un puerto de entrada de Estados Unidos. Sin embargo, pueden aplicarse restricciones de entrada.

P. Quiero renovar mi visa de no inmigrante que expiró hace más de 12 meses. ¿Necesito una entrevista?

R. Monitoree el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos para ver qué servicios de visa pueden brindar sin entrevista y cómo enviar su solicitud de forma remota.

P. ¿Cómo están dando prioridad las embajadas/consulados a las solicitudes de visa cuando reanudan los servicios de rutina?

R. El volumen y el tipo de casos de visa que procesará cada oficina dependerá de las circunstancias locales. Consulte su sitio web para obtener más detalles.

P. ¿Se siguen aplicando las disposiciones presidenciales o se anularán con la reanudación del servicio de visas?

R. Las cinco disposiciones geográficas (PP 9984, 9992, 9993, 9996, 10041) y las dos disposiciones del mercado laboral (PP 10014, 10052) están vigentes hasta que el presidente las rescinda.

P. ¿Dónde puedo encontrar información sobre el autoaislamiento y las restricciones de viaje una vez que esté en los Estados Unidos?

R. Consulte a las autoridades locales de su(s) destino(s) para obtener esta información.

P. ¿Cuándo reanudarán las embajadas/consulados el procesamiento de la visa K1?

R. Las misiones de Estado Unidos están dando prioridad a las aplicaciones K y reanudarán el procesamiento de K tan pronto como lo permitan las condiciones y los recursos locales. Los solicitantes deben consultar el sitio web de la Embajada más cercana para obtener actualizaciones.

P. Si mi petición I-129F ha expirado, ¿necesito una nueva antes de tener una entrevista para la visa K?

R. La petición I-129F es válida por cuatro meses; sin embargo, los funcionarios consulares pueden revalidar la petición en incrementos de cuatro meses. En la mayoría de los casos, no será necesario presentar una nueva petición.

P. Tengo una petición H1B, H2B, J o L. ¿Cuándo puedo tener una entrevista?

R. La suspensión de entrada se aplica a cualquier extranjero que no tenga una visa de no inmigrante válida el 24 de junio de 2020. Aquellos sujetos a restricciones no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos, a menos que sean elegibles para una excepción.

P. Soy seleccionado para DV-2021. ¿Cuándo puedo programar una entrevista para la visa?

R. Las restricciones en la Proclamación 10014 y las cinco Proclamaciones regionales se aplican a los solicitantes de DV. Las visas DV-2021 deben emitirse antes del 30 de septiembre de 2021. La Proclamación 10014 vencerá el 31 de diciembre de 2020, a menos que se extienda.

