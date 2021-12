NORAD: El COVID-19 no detendrá a Santa Claus

En esta imagen proporcionada por el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, un miembro del Escuadrón 22 de la Fuerza Aérea canadiense explica cómo se rastrea a Santa Claus en su trineo en Nochebuena, durante una presentación a los medios en la Base de las Fuerzas Armadas de Canadá en North Bay, el 9 de diciembre de 2021. (Sable Brown/NORAD via AP) (The Associated Press)