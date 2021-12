Joe y Jill Biden visitan hospital pediátrico por Navidad

El presidente estadounidense Joe Biden y la primera dama Jill Biden realizaron una visita navideña a niños hospitalizados que no pueden ir a casa por los feriados.

Es una tradición que la primera dama visite el Hospital Pediátrico Nacional la víspera de Navidad, pero la presencia del presidente el viernes fue una sorpresa. Es la primera vez que un presidente se suma a la visita, dijo la Casa Blanca.

Los Biden van a ayudar a un grupo de niños a hacer linternas como parte de un proyecto de artesanía. Jill Biden iba a leer además un libro navideño a los niños. Un video de la lectura será mostrado en las habitaciones de pacientes en todo el hospital.

The Walt Disney Co. proveyó ejemplares del libro a cada paciente para que puedan seguir la lectura junto con la primera dama. La tradición de la visita anual al hospital por la primera dama comenzó con Bess Truman, que ocupó el papel desde 1945 hasta 1953.

