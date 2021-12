Cuatro vuelos cancelados en el aeropuerto de Santiago este domingo

El aumento de los casos de COVID-19 provocado por la variante ómicron ha generado caos en los principales aeropuertos de EEUU: empleados de las aerolíneas contagiados y pasajeros de todo el mundo varados por las cancelaciones masivas de vuelos.

De los miles de vuelos cancelados durante las festividades navideñas, un total de 20 corresponden a rutas entre Santo Domingo y Santiago a destinos estadounidenses como Nueva York, Nueva Jersey, Orlando, Boston y Puerto Rico.

Datos obtenidos por el portal especializado en vuelos flightaware, reportan que este domingo cuatro vuelos que salían o llegaban al aeropuerto del Cibao (STI), uno de United Airlines, y tres de JetBlue fueron cancelados.

Estos eran: el vuelo de United UAL240 con destino a la Newark cuya salida estaba pautada para las 5:30 AM; dos vuelos de JetBlue (JBU1436 y JBU236) ambos con destino a la ciudad de Nueva York con salidas a las 11:43 AM y 4:40 AM respectivamente, y el vuelo de JetBlue JBU137 con salida desde NY hasta Santiago, cuya salida estaba programada para las 5:45 AM.

Hasta el momento, no se reportan más cancelaciones desde o hacia el AILA o STI, y todas las salidas y llegadas de este domingo en la tarde y noche, se reportan sin retrasos.

En total, el portal reportó este domingo un total 846 de cancelaciones de viajes desde y hacia de los Estados Unidos, mientras que las cancelaciones a nivel global suman 2,414. Los retrasos desde y hacia EEUU suman 2,667, y a nivel global 9,174.