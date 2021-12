INDEX y Ministerio de la Mujer nominados a premio internacional por programa para mujeres víctimas de abuso

El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) junto al Ministerio de la Mujer fueron nominados a los premios The global public service team of the year, en español, premios al Equipo de Servicio Público Global del año en la edición 2021 en la categoría de Innovadores de la Comunidad.

Carlos de la Mota a través de su cuenta de Twitter dio a conocer, este martes la noticia sobre está nominación. Cabe destacar que este es el único programa social de la República Dominicana que está nominado a dicho premio.

Con orgullo le compartimos que estamos nominados @Indexdomrd junto a @MMujerRD como único programa de la República Dominicana a los premios “The global public service team of the year” ???????????? ojalá contar con su apoyo, vota aquí ???????????? https://t.co/sBmsJMF2AB pic.twitter.com/rhq2GgkEPS — Carlos De La Mota (@carlosdelamota) December 28, 2021

El Instituto de las Dominicanas en el Exterior (INDEX), el Viceministerio de las Comunidades Dominicanas en el Exterior, y el Ministerio de la Mujer han colaborado para crear un programa de asistencia legal, apoyo psicosocial y terapia a mujeres dominicanas que han salido del país y están sufriendo algún tipo de violencia y abuso.

Este servicio, al que pueden acceder las mujeres dominicanas en el exterior a través de un portal en línea o un servicio de Whatsapp, es completamente gratuito y confidencial. Es el primer piloto de asistencia remota de este tipo en República Dominicana, y forma parte del “Plan de Trabajo para la Atención y Desarrollo de la Mujer Dominicana en la Diáspora” de República Dominicana.

De la Mota, también mostró la serie de pasos para poder votar por medio del portal del premio.