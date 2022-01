Miguel Bosé está en contra de las vacunas ¿Qué otros famosos piensan como él?

Sí, algunos famosos también son anti-vacunas. Tal es el caso de Miguel Bosé, que en recientes declaraciones se manifestó en contra de la vacunación.

"Nos quieren matar a todos con estas vacunas que no son vacunas, son experimentos genéticos. Los primeros en caer son los que ya tienen la marca de la bestia en las venas. Los gobiernos no nos quieren y no nos protegen. Es una mierda, una corrupción y una manipulación", declaró Bosé en una entrevista para A24 Noticias de la Argentina.

¿Qué otros famosos piensan como Bosé?

Jessica Biel: En junio de 2019, la actriz presionó en contra del Proyecto de Ley 276 del Senado de California, que le dio al departamento de salud pública del estado la última palabra sobre si los niños pueden estar médicamente exentos de las vacunas requeridas para ir a la escuela. "No estoy en contra de las vacunas; apoyo a los niños que se vacunen y también apoyo a las familias que tienen derecho a tomar decisiones médicas informadas para sus hijos junto con sus médicos", escribió en Instagram.

Robert de Niro: De Niro, que tiene un hijo autista, defendió la inclusión de Vaxxed en el Festival de Cine de Tribecca. La película sobre el supuesto peligro de las vacunas fue dirigida por Andrew Wakefield, el mismo exmédico cuyas creencias han sido desacreditadas repetidamente. Esto sucedió en 2016.

Jim Carrey: En su momento, Carrey se opuso repetidamente al timerosal, que se agregó al calendario vacunatorio durante 1930 y que ayuda a prevenir la contaminación potencialmente mortal con microbios dañinos.