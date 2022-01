Un calentador eléctrico causó incendio más mortífero de Nueva York, con 19 fallecidos

El incendio más mortífero de la ciudad de Nueva York en más de tres décadas, que mató a 19 personas, incluidos nueve niños, este domingo en un edificio de apartamentos del Bronx, fue causado por un calentador ambiental defectuoso, dijeron las autoridades.

El comisionado de bomberos, Daniel Nigro, dijo que el incendio "comenzó en un calentador eléctrico que funcionaba mal" en una unidad de apartamentos que ocupaba el segundo y tercer piso del edificio de 19 pisos. La puerta del apartamento quedó abierta, lo que permitió que el humo se extendiera rápidamente por todo el edificio, dijo Nigro.

Algunos residentes, atrapados en sus apartamentos, rompieron las ventanas para que entre aire y colocaron toallas mojadas debajo de las puertas. Un hombre rescatado por los bomberos dijo que se había vuelto insensible a las alarmas de incendio debido a las frecuentes falsas alarmas.

Algunos residentes “no pudieron escapar debido al volumen de humo”, dijo Nigro.

Stefan Ringel, asesor principal del alcalde Eric Adams, dijo que los niños muertos tenían 16 años o menos. Muchos de los residentes del edificio eran originarios de la nación de Gambia en África occidental, dijo Adams, y había una gran comunidad musulmana.

Trece personas permanecen hospitalizadas en estado crítico, dijo Ringel. En total, más de cinco docenas de personas resultaron heridas. La mayoría de las víctimas tenían una inhalación severa de humo, dijo el comisionado de bomberos Daniel Nigro.

Adams calificó el número de víctimas como "horrible". Los bomberos “encontraron víctimas en todos los pisos y las sacaron con un paro cardíaco y respiratorio”, dijo Nigro, calificándolo de “sin precedentes”.

Aproximadamente 200 bomberos respondieron al incendio en el edificio, alrededor de las 11 a.m. del domingo.

Los fotógrafos de noticias capturaron imágenes de los bomberos que ingresaban a los pisos superiores del edificio en llamas en una escalera, a varios niños fláccidos a los que se les daba oxígeno después de que los sacaran y a los evacuados con los rostros cubiertos de hollín.

Luis Rosa, residente del edificio, dijo que una alarma de incendio lo despertó el domingo, pero al principio la descartó, pensando que era una de las falsas alarmas periódicas.

Pero cuando apareció una notificación en su teléfono, él y su madre comenzaron a preocuparse. Para entonces, el humo comenzó a entrar en su apartamento del piso 13 y escuchó sirenas en la distancia.

Abrió la puerta principal, pero el humo se había vuelto demasiado denso para escapar, dijo.

“Una vez que abrí la puerta, ni siquiera podía ver tan lejos en el pasillo”, dijo Rosa a The Associated Press. “Entonces dije, está bien, no podemos correr por las escaleras porque si corremos por las escaleras, terminaremos asfixiándonos”.

“Todo lo que podíamos hacer era esperar”, agregó.

Otra residente, Vernessa Cunningham, dijo que corrió a casa desde la iglesia después de recibir una alerta en su teléfono celular de que el edificio estaba en llamas.

“No podía creer lo que estaba viendo. Estaba en estado de shock”, dijo Cunningham, de 60 años, desde una escuela cercana donde se reunieron algunos residentes. “Pude ver mi apartamento. Las ventanas estaban todas rotas. Y pude ver llamas saliendo de la parte trasera del edificio”.

Sobre el edificio

El edificio de 120 unidades en el complejo Twin Parks North West se construyó en 1973 como parte de un proyecto para construir viviendas modernas y asequibles en el Bronx.

El edificio marrón monótono se cierne sobre una intersección de edificios de ladrillo envejecidos más pequeños con vista a Webster Avenue, una de las principales vías del Bronx.

Para el domingo por la tarde, todo lo que quedaba visible de la unidad donde comenzó el incendio era un enorme agujero negro donde las ventanas habían volado. Apartamentos tan altos como en el piso 12 también tenían ventanas rotas. La intersección estaba llena de policías y vehículos de bomberos, y los espectadores seguían tomando fotos de la estructura con sus teléfonos celulares mientras caía la oscuridad.

“No hay garantía de que haya una alarma contra incendios en funcionamiento en cada apartamento o en cada área común”, dijo a la AP el representante federal Ritchie Torres, un demócrata que representa el área. “La mayoría de estos edificios no tienen sistema de rociadores. Y, por lo tanto, el parque de viviendas del Bronx es mucho más susceptible a incendios devastadores que la mayoría del parque de viviendas de la ciudad”.

Nigro y Torres compararon la gravedad del incendio con un incendio de 1990 en el club social Happy Land, donde 87 personas murieron cuando un hombre prendió fuego al edificio después de discutir con su ex novia y ser expulsado del club del Bronx.

El número de muertos del domingo fue el más alto por un incendio en la ciudad desde el incendio de Happy Land. También fue el incendio más mortífero en un edificio residencial de apartamentos de EE. UU. desde 2017, cuando 13 personas murieron en un edificio de apartamentos, también en el Bronx, según datos de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Ese incendio comenzó con un niño de 3 años que jugaba con los quemadores de la estufa y condujo a varios cambios en la ley en la ciudad de Nueva York, incluido el hecho de que el departamento de bomberos creara un plan para educar a los niños y los padres sobre la seguridad contra incendios y exigir que ciertos edificios residenciales instalen puertas de cierre automático.

El incendio del domingo ocurrió pocos días después de que 12 personas, incluidos ocho niños, murieran en un fuego en una casa en Filadelfia. El incendio más letal antes de eso fue en 1989 cuando un edificio de apartamentos en Tennessee se cobró la vida de 16 personas.