Panel del 6 de enero solicita entrevista con McCarthy por asalto al Capitolio

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, durante los funerales del ex líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, en el Capitolio, el miércoles 12 de enero de 2022, en Washington. (Evelyn Hockstein/Pool via AP) (The Associated Press)