Norcorea lanza proyectiles en respuesta a sanciones de EEUU

Foto suministrada por el gobierno norcoreano de lo que ese gobierno dice es el lanzamiento de prueba de un misil supersónico el 11 de enero del 2022 en Corea del Norte. No se le dio acceso a periodistas independientes a este evento, y el contenido de esta imagen no puede ser verificado de manera independiente. La foto lleva en coreano la marca de la Agencia de Noticias Central de Corea del Norte. (Agencia de Noticias Central de Corea del Norte, via AP)