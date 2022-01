Casos de COVID suben en los hogares de ancianos de EEUU

May Nast llega a cenar a RiverWalk, un centro de vivienda independiente para personas de la tercera edad, en Nueva York, el 1 de abril de 2021. Los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente en los hogares de ancianos de EEUU debido a la variante ómicron del coronavirus, se informó el 16 de enero de 2022. (Foto AP/Seth Wenig, archivo) (The Associated Press)