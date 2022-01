Cardi B cubre los gastos funerarios de las víctimas en el incendio del Bronx

La rapera Cardi B, se ha asociado con The Mayor's Fund to Advance New York City para pagar los costos funerarios y de entierros de las personas fallecidas en el incendio que sucedió en el Bronx el pasado nueve de enero.

El incendio provocado por un calentador roto, según informaron las autoridades de Nueva York, destruyó un edificio de 120 unidades, cobró la vida de 17 personas de las cuáles ocho eran niños y envió a muchos a los hospitales.

Cardi le reportó a TMZ: "No puedo comenzar a imaginar el dolor y la angustia que experimentan las familias de las víctimas, pero espero que no tener que preocuparse por los costos asociados con el entierro de sus seres queridos los ayude a seguir adelante y sanar. Envío mis oraciones y mis condolencias a todos los afectados por esta horrible tragedia".

El funeral masivo que se realizó el pasado domingo 16 de enero culminó una semana de oraciones y luto. Este se llevó a cabo en el Centro Cultural Islámico, a 3 kilómetros del edificio de 19 pisos donde se produjo el incendio más mortífero de la ciudad de Nueva York en tres décadas.

RELACIONADAS Recuerdan a 17 víctimas de incendio en edificio de Nueva York

En el salón de la mezquita había 15 ataúdes con diferentes tamaños. 11 ataúdes fueron transportados al cementerio de Nueva Jersey, mientras que los otros cuatro serán repatriados a su ciudad de origen.

Spectrum Noticias NY reportó que cientos de personas llenaron la mezquita y que más se quedaron soportando frío solamente para presentar sus respetos a los familiares de las víctimas.