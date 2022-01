“Por qué me convertí en policía”: la carta que escribió el dominicano muerto a tiros en NY

Jason Rivera era un oficial de policía de Nueva York, oriundo de San Francisco de Macorís, que fue asesinado el pasado viernes, mientras se encontraba en su jornada laboral. El joven de 22 años llevaba dos años en la institución policial.

Los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la tarde, cuando el 911 recibió una llamada por una discusión dentro de un apartamento ubicado en el 119 West 135 Street de Harlem, NY. y Rivera y su compañero Wilbert Mora de 27 años, fueron enviados al lugar de los hechos.

En una carta escrita por Rivera, en la que detallaba sus motivaciones ingresar al del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), expresó que, siendo parte de una familia de inmigrantes, para él sería un honor ser el primero en su familia en ser miembro del NYPD, “la fuerza policial más grande del mundo”.

El dominicano también expresó que una de sus motivaciones para ser parte de la uniformada era porque quería mejorar la relación entre los miembros de la policía y la comunidad.

Rivera creció en la zona de Inwood en el Alto Manhattan. La carta íntegra escrita por él relata lo siguiente:

“Por qué me convertí en oficial de Policía”

Cuando apliqué para convertirme en un oficial de policía. Sabía que esta era la carrera para mí. Yo sería la primera persona en mi familia en convertirme en agente de policía. Viniendo de una familia de inmigrantes, sería el primero en decir que soy miembros del NYPD, la fuerza policial más grande del mundo. Creciendo la ciudad de Nueva York, me di cuenta cuan impactante sería mi rol como policía en esta ciudad caótica con más de 10 millones de personas. Yo sé que algo tan pequeño como ayudar a turistas con direcciones o ayudar a una pareja a resolver un problema, puede poner una sonrisa en la cara de alguien. Creciendo en Inwood, Manhattan, la relación de la comunidad con la policía no era muy buena. Recuerdo que un día presencié el momento cuando mi hermano fue detenido y registrado. Me pregunté a mí mismo, ¿por qué nos detienen si estamos en un taxi? Yo era muy joven para saber que durante ese tiempo la policía de Nueva York estaba deteniendo y registrando a la gente a un ritmo elevado. Mi perspectiva de la policía y la forma en la que ellos vigilan me molestaba. Al paso del tiempo, veía a la policía esforzándose por cambiar la relación entre ellos y la comunidad. Fue ahí cuando me di cuenta que quería ser parte de los hombres de azul; y mejorar la relación entre la comunidad y la policía.