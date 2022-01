Actriz se queda sin empleo tras criticar funeral de policía dominicano en NY

Jaqueline Guzmán, una actriz de origen hispano, fue despedida de la productora para la que trabajaba luego de publicar un vídeo en su cuenta de TikTok, donde criticaba el cierre de la Quinta avenida el pasado viernes por los funerales del policía dominicano asesinado en Nueva York.

“No necesitamos cerrar la mayor parte del Bajo Manhattan porque un policía murió probablemente por hacer su trabajo incorrectamente”, dijo la joven en su vídeo.

“Matan a personas menores de 22 años todos los días sin una buena razón y no les cerramos la ciudad”, continuó. “Como, esto es jodidamente ridículo. Esto es jodidamente ridículo. ¿Qué pasa si alguien está teniendo un ataque al corazón en esta área? Nadie puede llegar a ellos porque todo está bloqueado para un maldito policía”, expresó.

RELACIONADAS Policías toman Quinta Avenida de Nueva York para despedir a agente muerto

La actriz borró el clip poco después de publicarlo, mientras la productora de cine y teatro “Face to Face Films”, donde trabajaba Guzmán, publicó un comunicado donde anunció su despido.

“Face to Face Films acaba de enterarse de un video insensible que involucra a uno de nuestros miembros, Jacqueline Guzman”, escribieron en una publicación de Instagram.

Miles de agentes de policía abarrotaron el pasado viernes toda la Quinta avenida de Nueva York para despedir a su compañero Jason Rivera. (AP)

“Face to Face Films no apoya ni puede aprobar estos comentarios sobre el oficial caído Rivera. Como resultado, ya no es miembro de nuestra empresa”, concluyó el comunicado.

Te puede interesar Otorgan visas humanitarias en RD a familiares de policía dominicano asesinado en NY

Jason Rivera de 22 años, oriundo de San Francisco de Marcorís, falleció el pasado viernes 21 de enero, mientras atendía una llamada del 911 por violencia doméstica. El pasado 28 de enero, se celebró un funeral masivo en la Catedral de San Patricio, y luego policías de toda la ciudad, abarrotaron toda la Quinta avenida para dar el último adiós a su compañero.